Termin fürs nächste Hornschlittenrennen in Sulzberg steht

Die Hornados mussten sich seit 2019 in Geduld üben: Jeden Winter fehlte aufs Neue der Schnee für das Hornerschlitten-Rennen, das die Gruppe eigentlich jedes Jahr in Sulzberg organisiert. Doch heuer klappte es im Januar endlich wieder. Und nun stecken Manfred Herb und seine Mitstreiter schon wieder mitten in den Planungen für 2025. Am Sonntag, 19. Januar, soll das Rennen stattfinden.

Über 1000 Menschen verfolgten 2024 das Hornerrennen in Sulzberg

Ein Schlitten nach dem anderen sauste zu Beginn des Jahres über die 600 Meter lange Piste am Skilift Oberthannen. 70 Schlitten waren gemeldet worden - über 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Spektakel.

Icon Galerie 52 Bilder Über 1000 Zuschauer verfolgten das Hornerrennen 2024 in Sulzberg. 70 Teams fuhren auf eisiger Piste die 600 Meter lange Strecke von Oberthannen nach Sulzberg.

Schon jetzt treffen die Hornados erste Vorbereitungen für das Rennen 2025. Denn falls im Dezember unerwartet viel Schnee fallen sollte, „ziehen wir das Rennen vor“, sagt Herb. „Nicht, dass das im Januar wieder nix wird, das wird ja immer schwieriger.“ Zwar hatten die Hornados die Rennen in den vergangenen Jahren immer wieder von Wochenende zu Wochenende verschoben, wenn nicht genügend Schnee lag. Doch auch das half nicht: Der Schnee blieb aus.

Hornerrennen in Sulzberg: Schlitten mit Zweier-Teams

Beim Hornerrennen in Sulzberg ist jeder teilnehmende Schlitten mit einem Zweier-Team besetzt. Das schnellste Frauenteam (Anna Blessing und Lea Henne, SC Gunzesried) schaffte die Strecke heuer in 1:39:67 Minuten, das schnellste Herrenteam (Florian Zeh und Lukas Herz, HC Siggen) in 42:29 Sekunden.

