Außenstelle des Ankerzentrums für Flüchtlinge kommt nach Kempten

Seit 2018 wird diskutiert, in Kempten ein sogenanntes Ankerzentrum für Flüchtlinge einzurichten. Jetzt ist der Starttermin ins Auge gefasst: Am 1. Juli soll die Einrichtung auf dem Gelände der ehemaligen Artillerie-Kaserne in Betrieb gehen, zunächst mit einer Interims-Lösung. Schon im Mai ist die Eröffnung der neuen Gemeinschaftsunterkunft an der Kotterner Straße vorgesehen. Beides bringe der Stadt Kempten keine zusätzlichen Nachteile, versicherten die Verantwortlichen während einer Sitzung des Sozialausschusses.

