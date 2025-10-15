Icon Menü
Kempten: Polizei sucht Vermissten aus Litauen – mit Personenbeschreibung

Vermisstenmeldung

In Kempten verschwunden: Polizei sucht vermissten Mann aus Litauen

In Kempten sucht die Polizei einen vermissten Litauer. Der Mann ist seit Sonntag verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Von Allgäuer Zeitung
    In Kempten sucht die Polizei einen Mann aus Litauen, der seit Sonntag vermisst wird. Der 51-Jährige war zum Arbeiten in der Stadt.
    In Kempten sucht die Polizei einen Mann aus Litauen, der seit Sonntag vermisst wird. Der 51-Jährige war zum Arbeiten in der Stadt.

    Seit Sonntag, dem 12. Oktober, wird ein 51-jähriger Litauer im Bereich Kempten vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

    Seit Sonntag kein Kontakt - Mann bereits seit mehreren Tagen verschwunden

    Der 51-Jährige war laut Polizeiangaben seit mehreren Monaten beruflich in Kempten. Am Sonntagabend brach der Kontakt zu seinen Familienangehörigen ab. Seitdem ist er verschwunden.

    Seine Ehefrau hatte am Sonntagabend noch mit dem 51-Jährigen telefoniert. Dabei soll er sich laut Polizei in Begleitung eines unbekannten Ukrainers befunden haben. Der Vermisste gilt als zuverlässig und erscheint stets zu seiner Arbeit. Am Montag jedoch kam er nicht zu seiner Arbeitsstelle.

    Kempten: Beschreibung des Vermissten

    In der Vermisstenmeldung beschreibt die Polizei den Mann folgendermaßen:

    • Circa 1,70 Meter groß
    • Schlanke Statur
    • Kurze graue Haare
    • Kleidung nicht bekannt
    Dieser Mann aus Litauen wird seit Sonntag in Kempten vermisst.
    Dieser Mann aus Litauen wird seit Sonntag in Kempten vermisst. Foto: Polizei Schwaben Süd/West

    Wer weiß, wo der Vermisste ist oder andere Hinweise hat, soll sich unter der Telefonnummer 0831/9909-0 bei der Polizei Kempten oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

