In Kempten verschwunden: Polizei sucht vermissten Mann aus Litauen

Seit Sonntag, dem 12. Oktober, wird ein 51-jähriger Litauer im Bereich Kempten vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.
Seit Sonntag kein Kontakt - Mann bereits seit mehreren Tagen verschwunden
Der 51-Jährige war laut Polizeiangaben seit mehreren Monaten beruflich in Kempten. Am Sonntagabend brach der Kontakt zu seinen Familienangehörigen ab. Seitdem ist er verschwunden.
Seine Ehefrau hatte am Sonntagabend noch mit dem 51-Jährigen telefoniert. Dabei soll er sich laut Polizei in Begleitung eines unbekannten Ukrainers befunden haben. Der Vermisste gilt als zuverlässig und erscheint stets zu seiner Arbeit. Am Montag jedoch kam er nicht zu seiner Arbeitsstelle.
Kempten: Beschreibung des Vermissten
In der Vermisstenmeldung beschreibt die Polizei den Mann folgendermaßen:
- Circa 1,70 Meter groß
- Schlanke Statur
- Kurze graue Haare
- Kleidung nicht bekannt
Wer weiß, wo der Vermisste ist oder andere Hinweise hat, soll sich unter der Telefonnummer 0831/9909-0 bei der Polizei Kempten oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.
Zahlen, Daten und Infos: Das ist Kempten im Allgäu
- Einwohner: 72.288 (Stand: 31.12.2024)
- Oberbürgermeister: Thomas Kiechle (CSU)
- Lage: 674 Meter ü. NHN
- Fläche: 63,3 km²
- Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Kempten: Hochschule Kempten (FH), Basilika St. Lorenz, Fürstäbtliche Residenz Kempten mit Hofgarten und Orangerie, Archäologischer Park Cambodunum mit Überresten aus der Römerzeit, Forum Allgäu
- Bekannte Feste und Veranstaltungen in Kempten: Allgäuer Festwoche, Kemptener Jazzfrühling, Tag der Musik, Classix Kammermusikfestival, Open-Air-Konzerte auf dem Hildegard-Platz, Campus Open Air, Silvesterlauf, Kunstnacht, Tanzherbst
- Homepage: www.kempten.de
