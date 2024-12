Mit der geplanten Erweiterung der Landwirtschaftsschule fiel auch der Blick auf die Erschließung. Die Idee war, Zu- und Ausfahrt am Adenauerring zu verbessern. In dem Bereich kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen, wenn Autos aus dem zügigen Verkehr im rechten Winkel auf das Gelände abbiegen. Eine „große Lösung“ ist derzeit aber nicht in Sicht.

