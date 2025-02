„Das Paradies hat auch Schattenseiten“: Kemptener Student will trotzdem zurück nach Südamerika

Eigentlich wollte Lasse Rusniok als Au-pair für sechs Monate nach Costa Rica, um sein Spanisch zu verbessern. Daraus wurden zwei Jahre, in denen er mit dem Rucksack durch Südamerika reiste. Der heute 23-Jährige schlief auf dem Fußweg vor einer Polizeistation oder in einer Hängematte unter einem Lkw. Er wurde in Kolumbien ausgeraubt und segelte kurzerhand von Panama zurück nach Europa: „Ich hatte Glück, dass bei mir alles heil geblieben ist.“

Ursprünglich kommt Rusniok aus der Nähe von Braunschweig. Heute studiert er in Kempten Tourismuszukunft und beschäftigt sich damit, wie Reisen nachhaltiger und sozial verträglicher werden kann. Er fühlt sich wohl im Allgäu. Doch sein Leben hier sei ganz anders, als damals in Südamerika. Er habe einen sicheren Schlafplatz, immer genug zu essen, sagt Rusniok: „Oft fällt es mir schwer zu glauben, dass ich tatsächlich so lange dort unterwegs war.“ Manchmal habe er zwar den Geruch des Regenwaldes wieder in der Nase: „Aber im Alltag rückt das alles sehr in den Hintergrund.“

Schon 2020 kurz nach seiner Ankunft bei seiner Gastfamilie in Costa Rica war für Rusniok klar: Er will nicht mit dem Flugzeug zurück nach Europa. Es sollte das Segelboot sein - und er stornierte kurzerhand seinen Rückflug: „Ich wollte wissen, wie weit es wirklich ist. Ein Gefühl für die Distanz bekommen.“ Nur: Auf einem Segelboot war Rusniok vorher noch nie.

Nach seiner Zeit als Au-pair ging er zunächst für sechs Wochen in den Regenwald in Costa Rica. Sein eigentliches Ziel war jedoch Kolumbien. In Panama fand er schließlich ein Paar, das ihn mit dem Segelboot mit nach Kolumbien nehmen wollte. Aber die beiden überlegten es sich anders und ließen Rusniok in einem Hafen am Panamakanal zurück: „Da habe ich dann echt kurz Panik bekommen. Das Paradies hat auch Schattenseiten.“ Doch er blieb im Hafen und traf „einen herzensguten Peruaner, der mich auf seinem Boot schlafen ließ.“

Geschichten, die heute ein ganzes Buch füllen

Als Rusniok schließlich die Rückreise nach Europa antreten wollte, wusste er, dass er in diesem Hafen Segelboote findet. Nur die Suche nach einem, das ihn mit zurücknimmt, war schwieriger. Um die Zeit zu überbrücken und sich zu finanzieren, spielte Rusniok Keyboard in einer Band mit einem Hafenmitarbeiter und dem Peruaner, auf dessen Boot er wieder schlief. Durch die kleinen Auftritte traf er schließlich einen 75-jährigen Dänen, der sein Segelboot von Panama nach Italien bringen wollte. Rusniok wurde Teil der Crew und nach drei Monaten auf See war er wieder in Europa.

Wie sich Rusniok durch die Reise verändert hat? Mit 19 Jahren ist er aufgebrochen: „Ich war völlig auf mich allein gestellt. Das hat mich reifer gemacht, auch in meinen Entscheidungen.“ Die Erfahrungen, die er gemacht hat, möchte er nun mit anderen Teilen. Schon während der Reise schrieb er Erlebnisse auf und füllte damit reihenweise Tagebücher. Daraus ist jetzt ein Buch entstanden - mit dem Titel „Vom Komfort ins Ungewisse“.

Einfach mal ausprobieren, hartnäckig bleiben und dafür kämpfen, was man sich erträumt - diese Botschaft möchte Rusniok mit dem Buch vermitteln: „Es ist halb so schlimm, wenn sich der Plan mal ändert. Vielleicht kommt es sogar viel besser, als man dachte.“

Mittel- und Südamerika lassen Rusniok noch immer nicht los. Aktuell ist er für ein Pflichtpraktikum im vierten Semester wieder für sechs Monate in Costa Rica. Danach steht ein Auslandssemester auf Teneriffa an. Bei seiner nächsten großen Reise möchte er über den Pazifik segeln.