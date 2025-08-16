Schlechtwetter-Tipp: Das ist die größte Kletterhalle im Allgäu

Klettern oder Bouldern, drinnen oder draußen, leicht oder schwer - in dieser Kletterhalle ist für jeden Kletterfan etwas geboten. Die Rede ist vom DAV Kletterzentrum swoboda alpin in Kempten, der größten Kletterhalle im Allgäu. Hier erfahren Sie alles, was Sie zu der Kletteranlage wissen sollten.

Die Lage der Kletterhalle in Kempten

Das DAV Kletterzentrum swoboda alpin befindet sich gegenüber des Freizeitbades „Cambomare“ in Kempten. Es ist umgeben vom Sportpark des TV Kempten samt Tennis- und Beachvolleyballplätzen und dem Karate-Zentrum. Die Kletterhalle ist gut mit Auto, Bus und Rad erreichbar.

Das bietet das DAV Kletterzentrum swoboda alpin Kletterern

Egal ob Anfänger oder Kletterprofi, hier gibt es für jedes Kletterkönnen eine passende Route. Laut der Sektion Allgäu-Kempten

des Deutschen Alpenvereins e.V. sorgen Routenbauteams zudem für die nötige Abwechslung, indem sie neue Routen in regelmäßigen Intervallen schrauben.

Im Seilkletterbereich der swoboda alpin in Kempten erwarten Kletterer zahlreiche Kletterrouten. Vom 3. bis zum 11. Grad ist für jeden etwas dabei. Ein Großteil der Routen liegt dabei im unteren und mittleren Schwierigkeitsbereich und ist damit ideal für Familien, Einsteiger und Freizeitkletterer. Es gibt einen Innen- und einen Außenbereich

Alles Wichtige zum Seilklettern in der swoboda alpin in Kempten auf einen Blick

Kletterfläche von 1100 Quadratmeter indoor und 1000 Quadratmeter outdoor

Höhe von bis zu 15 Metern

Rund 200 Routen vom dritten bis elften Grad

Variable Wandflächen von ultrasteil bis plattig

Moderner Fallschutzboden

Separater Schulungsbereich für Gruppen und Anfänger

Zwei Vorstiegs-Sicherungsautomaten

Toprope-Bereich mit Selbstsicherungsgerät indoor

Zwei Normspeed-Routen outdoor

Icon vergrößern Die Kletterhalle in Kempten von außen. Foto: IMAGO / imagebroker Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Kletterhalle in Kempten von außen. Foto: IMAGO / imagebroker

Das bietet das DAV Kletterzentrum swoboda alpin Boulderern

Die Boulderhalle der swoboda alpin Kempten bietet indoor auf rund 1000 Quadratmetern vielfältige Klettererlebnisse in Absprunghöhe. Über 250 verschiedene Boulderprobleme jeder Schwierigkeit können Kletterer jeder Altersstufe hier lösen. Wenn das Wetter passt, gibt es outdoor zusätzlich noch eine Boulderwand mit weiteren 200 Quadratmetern Boulderfläche.

Alles Wichtige zum Bouldern in der Kletterhalle Kempten auf einen Blick

1000 Quadratmeter Boulderfläche indoor

200 Quadratmeter Boulderfläche outdoor

Höhe von bis zu 4,5 Metern

Insgesamt ca. 300 verschiedene Boulder

Bereiche für Gruppen und Anfänger

Bereiche für Profis und Training

Fitness- und Gymnastikbereich

Wettkämpfe im DAV Kletterzentrum

In der Kletterhalle in Kempten finden zudem immer wieder Wettkämpfe statt. Während vor kurzem die 3. Kemptner Schülerbouldermeisterschaft „School of Bloc“ stattfand, startet die Kids Cups Lead & Speed am 26. und 27. Juli 2025.

Die Preise in der Kletterhalle in Kempten

Erwachsene: Sektionsmitglied 12 Euro, DAV Mitglied 15,50 Euro, Nichtmitglied 18,50 Euro

Ermäßigte: Sektionsmitglied 10,50 Euro, DAV Mitglied 13,50 Euro, Nichtmitglied 15,50 Euro

Jugendliche (14 bis 17 Jahre): Sektionsmitglied 8 Euro, DAV Mitglied 11 Euro, Nichtmitglied 12 Euro

Kinder (6 bis 13 Jahre): Sektionsmitglied 6,50 Euro, DAV Mitglied 8,50 Euro, Nichtmitglied 10 Euro

Familien: Sektionsmitglieder 28 Euro, DAV Mitglieder 35 Euro, Nichtmitglieder 41 Euro

Es gibt auch 10er-, 25er- und Jahreskarten

Die Öffnungszeiten der Kletterhalle in Kempten

Die Kletterhalle in Kempten ist zu folgenden Zeiten für den Kletter- und Boulderbetrieb geöffnet:

Montag bis Freitag von 11 bis 22.30 Uhr

Samstag von 9 bis 22.30 Uhr

Sonn- und Feiertage von 9 bis 21 Uhr