Wo Tempo 30 gilt, ist Tempo 30 gut

Ein Thema zieht sich durch die Bürgerversammlungen stadtauf, landab: Die Menschen klagen über Belastungen durch den Verkehr, vor allem, weil zu schnell gefahren werde. „Warum wird bei uns nicht öfter geblitzt?“, lautet stets die Frage aus Wohngebieten, in denen Eltern Sorgen haben, dass ihre Kinder Opfer von Unfällen werden könnten. Seniorinnen und Senioren fühlen sich unwohl, wenn sie Straßen überqueren, weil ihre Grünphase so kurz ist. Auf dem Rad kümmern sich viele in der Innenstadt vor allem darum, nicht unter die Räder zu kommen.

Die Argumente für geringeres Tempo in Städten und Gemeinden sind hinlänglich bekannt. Sicherheit, geringere Folgen bei Unfällen, Lärmschutz, Luftreinhaltung. Dennoch wird von freifahrenden freien Bürgern gern angeführt, dass die Städte mit Blitzern ja bloß abkassieren wollen. In eine ähnliche Richtung argumentierte im Mobilitätsausschuss CSU-Chef Helmut Berchtold: Wenn Bußgelder offenbar nicht die erhoffte Wirkung erzielen, kann man auch auf Strafen verzichten.

Bisher wird in Kempten zu selten geblitzt

Anders herum wird es logischer. Es wird noch zu selten geblitzt. Das ist in Kempten kein Wunder, nachdem die Stadt jahrelang nicht über die technische Ausstattung verfügte. Wer entlang von Schulen oder Altenheimen rücksichtslos aufs Gas drückt, darf eben nicht darauf setzen können, dass er damit vermutlich ohne Folgen davonkommt.

Seit einigen Jahren gibt es die Initiative „Lebenswerte Städte durch angepasste Geschwindigkeiten“. Kempten ist Mitglied. Es muss sich noch mehr in den Köpfen einnisten, dass geringeres Tempo das Leben aller aufwertet. Auch das eigene.