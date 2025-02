Kosten für das Kemptener Kornhaus steigen erneut

Von außen sieht man schon, dass Sanierung und Umbau des Kornhauses weit vorangeschritten sind. Die Fassade ist großteils frisch gestrichen, das Dach neu gedeckt, in der Sonne leuchten Kupfer-Verkleidungen. Auch im Inneren geht es in den meisten Abschnitten in den Endspurt. Den Zeitplan bis zur Eröffnung am 9./10. Mai wollen die Verantwortlichen in jedem Fall einhalten. Beim Kostenrahmen klappt das nicht ganz.

Jochen Sentner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kornhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Umbau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis