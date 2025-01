Lese-Nachmittag in Kempten: AZ-Mitarbeiter stellen sechs anregende Romane vor

Michael Mang stellt „Ein ganzes Leben“ des österreichischen Schriftstellers Robert Seethaler vor, der darin das raue, harte Lebens eines Mannes in einem Gebirgstal erzählt.

Helmut Hausner liest aus Daniel Kehlmanns jüngstem, 2023 erschienenen Roman „Lichtspiel“, in dem er das Leben und Wirken des legendären Regisseurs Georg Wilhelm Pabst während der Nazi-Zeit mittels historischer Fakten und fiktiver Elemente beschreibt.

Simone Härtle bringt „Views“ von Marc-Uwe Kling mit. In dem 2024 erschienenen Thriller geht es um Künstliche Intelligenz (KI) und Rechtsradikalismus in Deutschland.

Rainer Hitzler hatte den Roman „Frei - Erwachsenwerden am Ende der Geschichte“ der aus Albanien stammenden und in London lebenden Lea Ypi empfohlen; Ypi beschreibt ihre Erlebnisse in der poststalinistischen Ära ihres Herkunftslandes.