Ungeduldiger Fahrer fährt durch gesperrte Unfallstelle und beschädigt Rettungswagen

In Altusried (Kreis Oberallgäu) ist am Mittwoch ein Mann mit seinem dreirädrigen Fahrzeug durch eine gesperrte Unfallstelle gefahren. Nach Angaben der Polizei beschädigte er dabei einen Rettungswagen der Johanniter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Unfall in Altusried: Fahrer rammt Rettungswagen

Zuvor sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Die Unfallstelle war noch nicht geräumt und daher für andere Verkehrsteilnehmer gesperrt. Neben der Polizei waren auch zwei Rettungswägen im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen.

Der 60-jährige Fahrer war offenbar zu ungeduldig und fuhr zwischen den beiden Rettungswägen hindurch. Die Polizisten sprachen ihn daraufhin an. Danach schob er sein dreirädriges Fahrzeug im Sitzen zurück und stieß gegen den Rettungswagen.

