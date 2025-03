Marcus Mayr (CSU) zieht nach dem Rücktritt von Sonja Keck-Herreiner in den Gemeinderat Buchenberg ein

Weil ihr aus beruflichen Gründen Zeit fehle, hat Sonja Keck-Herreiner (CSU) ihr Amt als Gemeinderätin in Buchenberg aufgegeben. Für sie rückte nun Marcus Mayr (CSU) nach. Er wurde in der jüngsten Sitzung des Gremiums vereidigt.

Mayr trat bei den Kommunalwahlen im Jahr 2020 erstmals für die CSU an. Der 44-Jährige ist hauptberuflich im Bereich Konstruktion und Entwicklung bei einem Maschinenbau-Unternehmen in der Region tätig. Darüber hinaus engagiert er sich als Kreisbrandmeister und als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wirlings. Er wolle in seiner neuen Aufgabe als Ratsmitglied das Ehrenamt stärken, ebenso das Feuerwehrwesen: „Ich weiß, welchen Bedarf es bei den Wehren gibt.“

Landwirtschaft und Handwerk will Marcus Mayr stärken

Außerdem will sich Mayr für seinen Ortsteil einsetzen. Infrastruktur wie Radwege müsste in Wirlings und Albris verbessert werden, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion: „In Sachen Ortsentwicklung steht einiges an.“

In seiner Freizeit packt der verheiratete Vater von vier Kindern auf der elterlichen Landwirtschaft mit an, die mittlerweile sein Bruder führt. Auch Eindrücke aus diesem Bereich will Mayr nach eigener Aussage in seine politische Arbeit einfließen lassen und darüber hinaus das örtliche Handwerk sowie Betriebe unterstützen.

Bürgermeister Toni Barth dankte Sonja Keck-Herreiner für ihren Einsatz als Ratsmitglied während der vergangenen viereinhalb Jahre.