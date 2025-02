Dorfwirtschaft wieder aufgesperrt: Das bietet der neue Gasthof „Zum Schwanen“ in Durach

Ein traditionsreiches Wirtshaus öffnet wieder: Christian Voltz startet am Wochenende als neuer Wirt des Landgasthofs „Zum Schwanen“ in Durach. Seine Vision für das Haus, dessen Geschichte zurück bis ins Jahr 1389 reicht: Es soll als fester Bestandteil des Dorflebens wieder aufblühen und Treffpunkt für Vereine, Freunde und Familien werden. Voltz sagt: „Hier soll die Familie, die in Ruhe gemeinsam essen will, genauso zufrieden sein wie der Stammtisch, der lautstark diskutieren will oder die Kartler in geselliger Runde.“

Laura Wiedemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Durach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dorfwirtschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis