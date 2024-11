Klein aber fein - Das ist der Nikolausmarkt in Lauben

Glühwein, gebrannte Mandeln, eine Bratwurst und weihnachtliche Blasmusik - immer mehr und mehr Weihnachtsmärkte öffnen im Allgäu. Darunter auch der Nikolausmarkt in der nördlich von Kempten gelegenen Gemeinde Lauben. Zwei Tage können Besucherinnen und Besucher dort die weihnachtliche Stimmung genießen - und zwar am Freitag, 6. und Samstag, 7. Dezember.

Steckbrief: Das ist der Laubener Nikolausmarkt 2024

Name: Nikolausmarkt Lauben

Ort: Dorfplatz Lauben

Termin: Freitag, 6. Dezember und Samstag, 7. Dezember 2024

Öffnungszeiten: täglich 17 bis 22 Uhr

Wann findet der Nikolausmarkt in Lauben statt?

Der Nikolausmarkt in Lauben (Oberallgäu) startet am Freitag, 6. Dezember, um 17 Uhr. Die Veranstaltung soll den Veranstaltern zufolge an diesem Tag gegen 22 Uhr enden. Genauso verhält es sich am zweiten Tag des Events, Samstag, 7. Dezember 2024.

Wer größere Weihnachtsmärkte lieber mag, hat es von Lauben aus auch nach Kempten nicht weit. Dort findet einer der größten Weihnachtsmärkte des Allgäus statt. Ebenfalls in Kempten ist außerdem der Weihnachtsmarkt auf dem Lindenberg zu finden.