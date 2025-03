Ein Hauch von Revolution weht im Stadttheater Kempten

Mit einem gut gewählten und fesselnd vorgetragenen Programm begeisterte das Orchester „Plena Voce“ unter Leitung von Anke Weinert-Wegmann sein Publikum im vollen Kemptener Stadttheater. Zwei gehaltvolle Werke standen auf dem Programm, die sich wunderbar ergänzten: Wolfgang Amadeus Mozarts d-Moll-Klavierkonzert (KV 466) und die erste Serenade von Johannes Brahms. Das Mozart-Konzert aus dem Jahr 1785, bei dem Annette Naumann als Solistin am Klavier saß, ist revolutionär gleich in mehrfacher Hinsicht.

Solistin Annette Naumann gelingt eine perfekte Interpretation

Nie zuvor hatte ein Klavierkonzert mit so düster grollenden Bassfiguren und leidenschaftlichen Synkopen begonnen. Und es ist das erste sinfonische Klavierkonzert der Musikgeschichte, bei dem ein Orchester mit komplettem Bläsersatz und das Soloinstrument verschlungene Entwicklungswege gehen. So ein Roman wurde vorher noch nie mit Musik erzählt. Revolutionär sind auch die von Mozart gewählten Kontraste zwischen innig und dramatisch. Während der erste Satz Solistin und Orchester erstaunlich mild gestaltet und weichgezeichnet wurde, explodierte der furiose Mittelteil der Romanze dann umso überraschender. Und auch das abschließende Rondo ließ an Feuer nichts zu wünschen übrig.

Solistin Annette Naumann gelang eine perfekte Interpretation, auch in den genialen Kadenzen (von Johannes Brahms und Clara Schumann). Den jubelnden Applaus honorierte die Kemptenerin mit dem ersten Satz von Mozarts „Sonata facile“.

Johannes Brahms hat zur bläserdominierten Serenade Streicher hinzugenommen

Während dieses Werk weit in die Zukunft und Romantik hineinwies (den Zeitgenossen müssen die Ohren geklungen haben), ist Brahms „Serenade“ ein bewusster Rückblick auf eine von Mozart und Haydn reich bedachte Gattung. In der Klassik den Bläsern vorbehalten, nahm Brahms Streicher dazu und schuf einen Zwitter, schwankend zwischen Serenade und Sinfonie. Schon der Anfang bündelt diese Thematik exemplarisch. Legen hier die Streicher doch einen Bordun aus, auf dem sich Horn und Klarinette tummeln.

Das Scherzo, der zweite Satz, ist zunächst überraschenderweise eine Beruhigung des Auftakts, ehe das Trio Fahrt aufnimmt. Das Adagio, Zentrum der Komposition, beginnt und endet im Keller tiefer Streicher und Bläser. Nach drei Sätzen voller Substanz findet Brahms dann doch noch zu drei leichteren und kürzeren Sätzen, wie man sie von einer Serenade erwartet.

Eine einzigartige Komposition des jungen Brahms, die „Plena Voce“ und Dirigentin Anke Weinert-Wegmann beeindruckend meisterten. Jeder der sechs Sätze hatte seine eigene Stimmung und Farbe. Besser hätte es eines der dann und wann

in Kempten vorbeischauenden Berufsorchester nicht realisieren können. Ohne staatliche Zuschuss-Tropf so ein Niveau zu erreichen, das ist eine beeindruckende Leistung und nur mit viel Engagement und Leidenschaft möglich.