Kitas in Nöten - Elternbeiträge werden weiter steigen

Die Kirchenstiftung St. Michael schlägt Alarm. Bei der Finanzierung des Neubaus der Kindertagesstätte tut sich nach der Schlussrechnung eine Lücke auf. Es geht um 53.000 Euro. In einem Antrag baten die Verantwortlichen darum, dass die Stadt die Summe nachschießt. Auch an Zinszahlungen in Höhe von 90.000 Euro sollte sich die Stadt beteiligen. Doch die winkt ab. Die Haushaltslage lasse keinen Spielraum. Mehrere Organisationen sind in ähnlich prekärer Lage. Das könnte Folgen haben.

