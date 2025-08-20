Das ist Sport und Mode Reischmann – zwischen Tradition und Innovation

Geht es um Handel, Mode und Sport, ist in Oberschwaben und im Allgäu ein Name seit 165 Jahren bekannt: Reischmann steht einerseits für Tradition, andererseits für vielfach ausgezeichnete Innovationen. Die Keimzelle liegt in Ravensburg. Heute gehören weitere Häuser in Ulm, Kempten und Memmingen zur Gruppe. Standen einst Dinge des täglichen Bedarfs für die Landbevölkerung im Mittelpunkt, zielt das Unternehmen längst darauf ab, Einkaufserlebnisse in moderner Atmosphäre zu schaffen. Die sechste Generation der Betreiberfamilie steht in den Startlöchern. Geschäftsführer Thomas Reischmann wirft mit der Redaktion einen Blick zurück, auf die Gegenwart und in die Zukunft.

