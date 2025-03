Schwimmhalle geschlossen, Nutzer enttäuscht

Die Nachricht des Kemptener Kommunalunternehmens (KKU) traf Schulen und Vereine völlig unvorbereitet: „Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir das Hallenbad in der Robert-Schuman-Schule in Kempten ab Samstag, 1. März, auf unbestimmte Zeit, mindestens jedoch für mehrere Wochen, schließen müssen.“ Am Freitag wurden noch Kurse abgehalten, seitdem ist die Schwimmhalle in Sankt Mang dicht. Die Enttäuschung ist bei vielen groß.

