Weiteres Gutachten zu Parkplätzen? Nein, danke

Aus dem Jahr 2017 stammt eine Untersuchung zu Parkplätzen in der nördlichen Innenstadt. Ergebnis damals: 3636 Stellplätze standen zur Verfügung, der Studie zufolge existierte ein Puffer von rund 500 Stellplätzen. Die Verwaltung schlug im Verkehrsausschuss eine Aktualisierung vor. 28.000 Euro ist das den Stadträten allerdings nicht wert. Und es gab Zweifel an Zeitpunkt und Zielsetzung eines neuen Gutachtens.

In den vergangenen acht Jahren seien die Parkgebühren erhöht worden. Überwachungszonen wurden erweitert, die Menschen arbeiteten verstärkt im Homeoffice, argumentierte das Amt für Verkehrswesen. Zudem existiere der Antrag der CSU, sich über ein Parkhaus in Verbindung mit dem geplanten nördlichen Bushalt am Hofgarten Gedanken zu machen. Mit einer neuen Datengrundlage ließen sich die geänderten Umstände fundierter bewerten. Ein Verkehrsbüro sollte im Mai mit Erhebungen starten.

Im Kemptener Norden stehen viele Veränderungen bevor

Gegenwind kam aus den Reihen der Ausschussmitglieder: Mit dem Umbau des Sparkassenquartiers, neuen Buslinien, der Wiedereröffnung des Kornhauses sei der Bereich zurzeit insgesamt im Umbruch, hieß es. Außerdem laute das erklärte Ziel, in der Innenstadt den öffentlichen Verkehr zu stärken, nicht die Autofahrer. Neue Bedarfe ließen sich auch mit eigenen Kräften abschätzen. Im Norden der Stadt sei jedenfalls kein Mangel an Stellplätzen aufgetaucht.

Bis auf den Oberbürgermeister und Wolfgang Hennig (SPD) unterstützte niemand die Idee aus der Verwaltung. Beschlossen wurde, sich die Weiterführung der Verkehrsstudie zu sparen.

Die Parkhaus-Idee am Hofgarten ist noch nicht spruchreif

Die Parkhaus-Idee im Bereich des Klecks-Parkplatzes hatte kürzlich schon für Aufsehen gesorgt. Der Freundeskreis für ein lebenswertes Kempten rief zum Protest auf aus Sorge um eine Vielzahl gesunder Bäume, die möglicherweise einem Bau weichen müssten. Genaueres ist zu den Vorstellungen der CSU noch gar nicht bekannt. Der Punkt wurde von der Tagesordnung des Bauausschusses genommen: Es gebe noch Klärungsbedarf.