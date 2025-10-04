Verbaler Streit artet aus: Gäste prügeln sich in Kemptener Hallenbad

Im Kemptener Hallenbad ist am Freitagabend gegen 18 Uhr ein Streit zwischen zwei Badegästen eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, erlitten beide Männer dabei leichte Verletzungen. Demnach wollte ein 31-jähriger Mann mit seinem Sohn das Hallenbad verlassen. Am Ausgang kam es zu einem Streit mit einem 25-Jährigen.
Streit in Kemptener Hallenbad: Polizei ermittelt
Der Konflikt gipfelte in einer Prügelei. Weitere anwesende Gäste schlichteten den Streit. Anschließend wurde die Polizei gerufen. Die Beamten nahmen den Sachverhalt vor Ort auf. Die genauen Hintergründe des Streits sind Gegenstand der Ermittlungen. Beide Männer erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.
Zahlen, Daten und Infos: Das ist Kempten im Allgäu
- Einwohner: 72.288 (Stand: 31.12.2024)
- Oberbürgermeister: Thomas Kiechle (CSU)
- Lage: 674 Meter ü. NHN
- Fläche: 63,3 km²
- Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Kempten: Hochschule Kempten (FH), Basilika St. Lorenz, Fürstäbtliche Residenz Kempten mit Hofgarten und Orangerie, Archäologischer Park Cambodunum mit Überresten aus der Römerzeit, Forum Allgäu
- Bekannte Feste und Veranstaltungen in Kempten: Allgäuer Festwoche, Kemptener Jazzfrühling, Tag der Musik, Classix Kammermusikfestival, Open-Air-Konzerte auf dem Hildegard-Platz, Campus Open Air, Silvesterlauf, Kunstnacht, Tanzherbst
- Homepage: www.kempten.de
