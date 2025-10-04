Icon Menü
Streit in Hallenbad in Kempten: Zwei Badegäste bei Prügelei verletzt

Zwei Verletzte

Verbaler Streit artet aus: Gäste prügeln sich in Kemptener Hallenbad

Im Kemptener Hallenbad ist am Freitag ein Streit zwischen zwei Badegästen ausgeartet. Beide Männer wurden verletzt.
    Die Polizei rückte am Freitagabend zum Kemptener Hallenbad aus.
    Die Polizei rückte am Freitagabend zum Kemptener Hallenbad aus. Foto: Friso Gentsch, dpa (Symbolbild)

    Im Kemptener Hallenbad ist am Freitagabend gegen 18 Uhr ein Streit zwischen zwei Badegästen eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, erlitten beide Männer dabei leichte Verletzungen. Demnach wollte ein 31-jähriger Mann mit seinem Sohn das Hallenbad verlassen. Am Ausgang kam es zu einem Streit mit einem 25-Jährigen.

    Streit in Kemptener Hallenbad: Polizei ermittelt

    Der Konflikt gipfelte in einer Prügelei. Weitere anwesende Gäste schlichteten den Streit. Anschließend wurde die Polizei gerufen. Die Beamten nahmen den Sachverhalt vor Ort auf. Die genauen Hintergründe des Streits sind Gegenstand der Ermittlungen. Beide Männer erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

