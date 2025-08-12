Icon Menü
Streit unter Nachbarn mit Schreckschusswaffe und Messer – Verhandlung vor Gericht in Kempten

Prozess in Kempten

Mit Schreckschusswaffe auf Nachbarn geschossen: Streit endet vor Gericht in Kempten

Ein Streit unter Nachbarn eskaliert. Dabei spielen auch eine Schreckschusswaffe und ein Messer eine Rolle. So lautet das Urteil in dem Strafprozess in Kempten.
Von Jochen Sentner
    • |
    • |
    • |
    Eine Schreckschusswaffe kam bei einem Nachbarschaftsstreit zum Einsatz. Wer nicht die benötigte Erlaubnis besitzt, macht sich schon strafbar, wenn er die Waffe nur mitführt.
    Eine Schreckschusswaffe kam bei einem Nachbarschaftsstreit zum Einsatz. Wer nicht die benötigte Erlaubnis besitzt, macht sich schon strafbar, wenn er die Waffe nur mitführt. Foto: Daniel Karmann/dpa

    Schwer schnaufend tragen Polizisten einen Mann in den Gerichtssaal. Er ist an Händen und Füßen gefesselt, so kauert er auf dem Zeugenstuhl vornüber. Der 49-Jährige ist als Opfer in einem Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung geladen. „Das Datum verwechselt“, gibt er an, warum er die Ladung nicht befolgt hat. Offenbar erst nach erheblicher Gegenwehr können ihn die Beamten vorführen. Seine Aussage zu einer Auseinandersetzung mit Nachbarn ist nicht frei von Widersprüchen. Einer von drei Angeklagten bekommt am Schluss dennoch eine Bewährungsstrafe aufgebrummt.

