Mit Schreckschusswaffe auf Nachbarn geschossen: Streit endet vor Gericht in Kempten

Schwer schnaufend tragen Polizisten einen Mann in den Gerichtssaal. Er ist an Händen und Füßen gefesselt, so kauert er auf dem Zeugenstuhl vornüber. Der 49-Jährige ist als Opfer in einem Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung geladen. „Das Datum verwechselt“, gibt er an, warum er die Ladung nicht befolgt hat. Offenbar erst nach erheblicher Gegenwehr können ihn die Beamten vorführen. Seine Aussage zu einer Auseinandersetzung mit Nachbarn ist nicht frei von Widersprüchen. Einer von drei Angeklagten bekommt am Schluss dennoch eine Bewährungsstrafe aufgebrummt.

