Autofahrer fährt betrunken zu schnell - und besitzt keinen Führerschein

Die Polizei hat am Sonntag bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Sulzberg einen Autofahrer angehalten, der betrunken und ohne gültigen Führerschein zu schnell unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, führten die Beamten am Nachmittag eine Geschwindigkeitsmessung am Autobahndreieck Allgäu auf der BAB7 durch. Der Autofahrer fuhr 106 Kilometer pro Stunde schnell, obwohl an dieser Stelle nur 80 Stundenkilometer erlaubt waren.

Polizeikontrolle in Sulzberg: Zu schnell, betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Die Polizisten hielten den Wagen an und bemerkten, dass der Fahrer betrunken war. Laut Polizeibericht besaß er zudem keinen gültigen Führerschein. Seine Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß und in Besitz einer Fahrerlaubnis war, durfte die Fahrt nach der Kontrolle fortsetzen.

