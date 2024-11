Sulzberger Weihnachtsdorf findet am Wochenende nach acht Jahren wieder statt

300 Schichten arbeiten die Helferinnen und Helfer, um das Weihnachtsdorf in Sulzberg zum Leben zu erwecken - Aufbau, Abbau, Grillschicht, Dorfkiosk und vieles mehr. Wegen der Sanierung der Ortsmitte mussten die Organisatoren acht Jahre pausieren. Nun hat der neu gegründete Förderverein „Sulzberg Mitanand“ eine Neuauflage des Sulzberger Wehnachtsdorfes auf den Weg gebracht. Am ersten Adventswochenende - von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember - gibt es in der Ortsmitte von Sulzberg im Oberallgäu viel zu entdecken.

Nicht nur der neue Dorfplatz mit Mehrzweckraum, auch das Bürgerzentrum und der Biergarten des Gasthofs Hirsch werden für das Weihnachtsdorf genutzt. Letzterer wurde „Sternerl-Garten“ getauft, sagt Manfred Herb, neben Markus Schmölz einer der Vorsitzenden des Fördervereins und Sulzberger Gemeinderat. Denn dort bauen die Organisatoren ein Kinderland auf.

Sulzberger Weihnachtsdorf mit neuem Veranstaltungskonzept

Etwa 30 Händler aus der Region bieten ihre Waren an - überwiegend Selbstgemachtes und weihnachtlich Gestaltetes, sagt Herb. Das musikalische Programm umfasst Chöre, Musikkapellen und Musikgruppen aus der Region, wie etwa die Bläsergruppe der Petersthaler Rentnerband.

„Sulzberg Mitanand“ versucht sich beim Weihnachtsdorf mit einem neuen Veranstaltungskonzept: Die geleisteten Arbeitsstunden der beteiligten Vereine werden gesammelt und der Erlös der Veranstaltung am Schluss anteilig an die beteiligten Vereine ausgezahlt. Der Vereinsvorstand hat die notwendigen Arbeiten fürs Weihnachtsdorf zusammengestellt. „Da konnte sich dann jeder eintragen“, erklärt Herb. Etwa 75 Prozent der Aufgaben seien bisher vergeben. Die Arbeitsstunden des Vorstands werden mitgerechnet. „Wenn das gut klappt, übernehmen wir das so, ansonsten bessern wir nach.“

Wann ist Weihnachtsmarkt in Sulzberg?

2024 findet das Weihnachtsdorf in Sulzberg am ersten Adventswochenende statt. Künftig visiert „Sulzberg Mitanand“ aber das zweite Adventswochenende an, da sich dann Weihnachtsdorf und Nikolaus-Umzug verbinden ließen, sagt Herb. Statt vom Dorf aus in die Schule zu ziehen, werde der Nikolaus dann von der Schule aus ins Dorf ziehen.

2024 ist der Temin noch am ersten Adventswochenende. Zu diesen Zeiten hat das „Sulzberger Weihnachtsdorf“ auf dem Dorfplatz geöffnet:

Freitag, 29. November: 17 bis 21 Uhr

Samstag, 30. November: 14 bis 19 Uhr

Sonntag, 1. Dezember: 10.30 bis 17 Uhr

Was ist auf dem Sulzberger Weihnachtsdorf geboten?

So wird das Sulzberger Weihnachtsdorf 2024 auf der Website angekündigt: „Lichterglanz, selbstgemachte Geschenke, kulinarische Köstlichkeiten, spannendes Kinderprogramm, eine Engelpost, weihnachtliche Klänge. Dies und vieles mehr kann am ersten Adventswochenende auf dem neuen Dorfplatz und im Biergarten vom Gasthof zum Hirsch in Sulzberg erwartet werden.“

Das Programm zum Sulzberger Weihnachtsdorf nach Angaben des Vereins „Sulzberg Mitanand“ an den drei Tagen im Überblick:

Programm Sulzberger Weihnachtsdorf am Freitag, 29. November

17.00 Uhr: Eröffnung mit den Böllerschützen des Schützenvereins Sulzberg und den Turmbläsern der Musikkapelle Sulzberg

17.20 Uhr: Kindergärten

17.45 Uhr: Begrüßung und Eröffnung durch Bürgermeister Gerhard Frey

18.00 Uhr: Musikkapelle Sulzberg

19.00 Uhr: Young Voices, Chormusik

20.00 Uhr: Bläserensemble der Neuapostolischen Kirche Kempten

Programm Sulzberger Weihnachtsdorf am Samstag, 30. November

14.00 Uhr: Eröffnung mit der Musikkapelle Ottacker

15.00 Uhr: Stubenmusik mit „Ab und zu musig“, Vorlesen für Kinder in der Bücherei

16.00 Uhr: Sulzberger Alphornbläser

17.00 Uhr: Theatergruppe Sulzberg

17.30 Uhr: Rentnerband Petersthal, Bläsergruppe

Programm Sulzberger Weihnachtsdorf am Sonntag, 1. Dezember

11.00 Uhr: Eröffnung mit dem Kirchenchor Sulzberg

11.30 Uhr: Jugendkapelle Rottachsee

12.30 Uhr: Zabander, Chormusik

13.15 Uhr: Weihnachtlicher Gesang

13.45 Uhr: Schulchor der Grundschule Sulzberg

14.15 Uhr: Petersthaler Jodler

15.00 Uhr: Vorlesen für Kinder in der Bücherei

15.15 Uhr: Theatergruppe Sulzberg

16.00 Uhr: Abschluss mit der Musikkapelle Moosbach

Weihnachtsdorf Sulzberg: Wo kann ich parken?

Rund um die Dorfmitte mit Kirche und Rathaus befinden sich zahlreiche, meist kostenfreie Parkplätze. Da an den Tagen des Weihnachtsdorfes mit einem größeren Besucherandrang gerechnet werden kann, könnte es nötig werden, weiter entfernt zu parken. Hier ist eine Übersicht über Parkplätze für einen Besuch des Sulzberger Weihnachtsdorfes.

Weihnachtsdorf Sulzberg , Parkplatz Feneberg: Parken ist erst nach Ladenschluss erlaubt - Freitag ab 18.30 Uhr, Samstag ab 16 Uhr, Sonntag gilt keine Einschränkung.

Öffentliche Verkehrsmittel: Zum Weihnachtsdorf Sulzberg geht‘s bequem mit der Buslinie 30 von Kempten aus. Haltemöglichkeit ist „Gasthof Rössle“ direkt in der Ortsmitte von Sulzberg im Oberallgäu.

Ortskern-Sanierung Sulzberg dauerte mehrere Jahre

Der neue Dorfplatz in Sulzberg im Oberallgäu war neben einem Rathaus-Neubau Teil der Dorferneuerung, die gleich mehrere Jahre in Anspruch nahm. Im vergangenen Jahr wurde die neue Sulzberger Ortsmitte eingeweiht.

Der Weihnachtsmarkt in Sulzberg reiht sich damit ein in die Liste der vielen attraktiven und gemütlichen Weihnachtsmärkte im Allgäu 2024.