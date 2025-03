„Die Dreigroschenoper ist wie Volkstheater“

Sieben Schauspielerinnen und Schauspieler stehen auf der Bühne, ebenso viele Musikerinnen und Musiker sitzen im Orchestergraben: Die nächste Eigenproduktion des Theaters in Kempten wird eine ganz große Nummer. Intendantin Silvia Armbruster selbst inszeniert die „Dreigroschenoper“ von Bert Brecht und Elisabeth Hauptmann (Text) sowie Kurt Weill (Musik) fürs Stadttheater, Premiere ist am kommenden Freitagabend. Wenn man sie fragt, warum sie dieses Stück, das 1928 in Berlin uraufgeführt wurde, auf die Bühne bringt, erntet man die Gegenfrage: „Warum nicht?“

