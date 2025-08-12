Nach Umbau: Juwelier Müller edler denn je in 90 Jahren Firmengeschichte

Schon der Gründer des Kemptener Schlößles war offenbar dem Schönen und Opulenten zugetan. Bürgermeister Ludwig Dorn erbaute das Haus mit den beiden erhobenen Erkern in den Jahren 1593 bis 1624. Vier Jahrhunderte später steht immer noch ein Name im heutigen Wohn- und Geschäftshaus für Stil und Luxus: Juwelier Müller. Knapp ein Jahr Umbauzeit und die Erweiterung um die ehemalige Fläche der Bäckerei Wipper liegen hinter dem alteingesessenen Fachhandel für Uhren und Schmuck. Was sich geändert hat? „Im Geschäft so gut wie alles“, sagen die Inhaber, die Geschwister Heike und Jürgen Lupfer. Die Räume wurden entkernt und neu aufgebaut.

