Umbau bei Juwelier Müller in Kempten ist abgeschlossen – mit vielen Neuerungen

Familienbetrieb in Kempten

Nach Umbau: Juwelier Müller edler denn je in 90 Jahren Firmengeschichte

Die Erweiterung des Traditionsgeschäfts in der Schlößle-Passage ist abgeschlossen. Was die Kunden an Neuerungen erwartet.
Von Jochen Sentner
    Angela Kronenwetter und (im Hintergrund) Sabine Lang sind die Fachfrauen zur Beratung rund um hochwertige Uhren.
    Angela Kronenwetter und (im Hintergrund) Sabine Lang sind die Fachfrauen zur Beratung rund um hochwertige Uhren. Foto: Martina Diemand

    Schon der Gründer des Kemptener Schlößles war offenbar dem Schönen und Opulenten zugetan. Bürgermeister Ludwig Dorn erbaute das Haus mit den beiden erhobenen Erkern in den Jahren 1593 bis 1624. Vier Jahrhunderte später steht immer noch ein Name im heutigen Wohn- und Geschäftshaus für Stil und Luxus: Juwelier Müller. Knapp ein Jahr Umbauzeit und die Erweiterung um die ehemalige Fläche der Bäckerei Wipper liegen hinter dem alteingesessenen Fachhandel für Uhren und Schmuck. Was sich geändert hat? „Im Geschäft so gut wie alles“, sagen die Inhaber, die Geschwister Heike und Jürgen Lupfer. Die Räume wurden entkernt und neu aufgebaut.

