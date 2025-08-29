B12 bei Weitnau nach Unfall mit mehreren Verletzten aktuell gesperrt

Auf der B12 bei Seltmans im Gemeindegebiet von Weitnau (Kreis Oberallgäu) hat es heute Nachmittag einen Unfall mit mehreren Verletzten gegeben. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, gibt es im Unfallbereich ein „größeres Trümmerfeld“, weshalb die Sperrung der B12 wohl noch länger andauern wird.

Trümmerfeld nach Unfall auf der B12 bei Weitnau heute

Nach ersten Informationen der Polizei war ein Autofahrer von Kempten in Richtung Seltmans unterwegs, als er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet und dieser frontal mit einem entgegenkommenden Wohnmobil kollidierte. Das Wohnmobil geriet infolge des Zusammenpralls nach links und stieß mit einem weiteren entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Eine Person wurde in ihr Fahrzeug eingeklemmt, es gibt mehrere Verletzte. Alle beteiligten Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist das Oberallgäu

Landrätin: Indra Baier-Müller (Freie Wähler)

Fläche: 1.527,97 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Sonthofen

Städte: Immenstadt, Sonthofen

Höchster Punkt: 2649 Meter

Tiefster Punkt: 585 Meter

Autokennzeichen: OA

Einwohner: 155.413 (Stand: 31. Dez. 2024)

Ausflugsziele (eine Auswahl): Breitachklamm , Starzlachklamm , Buchenegger Wasserfälle, Großer Alpsee bei Immenstadt, Freibergsee in Oberstdorf, Niedersonthofener See (auch Niso), Gaisalpsee bei Oberstdorf

Bekannte Berge (eine Auswahl): Grünten , Nebelhorn, Söllereck, Hochgrat, Fellhorn, Iseler, Riedberger Horn, Rubihorn, Mittag, Mädelegabel, Höfats

Homepage : www.oberallgaeu.org