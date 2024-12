Der Unfall hat überregional Schlagzeilen gemacht: Ende Mai waren in der Kemptener Kronenstraße unvermittelt elektrisch versenkbare Poller in die Höhe gefahren. Ein Bus, der gerade drüberfuhr, wurde angehoben und an der Hinterachse beschädigt. Das wirkt sich immer noch aus auf die Absperrungen des Weihnachtsmarkts.

Jochen Sentner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis