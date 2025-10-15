Zeugenhinweis führt zu Erfolg: Polizei findet Vermissten in Kempten

Die Polizei hat den seit Sonntag in Kempten vermissten Mann gefunden. Das teilen die Beamten am Donnerstag mit. Demnach gab ein Zeuge den entscheidenden Hinweis. Die Polizei traf den 51-Jährigen unversehrt im Kemptener Stadtgebiet an.

Vermisster in Kempten gefunden

Offenbar ging der Handyakku des Vermissten bei einem Ausflug in Kempten leer. Weil er sich vor Ort nicht auskannte und keine ausreichenden Sprachkenntnisse hatte, irrte er im Stadtgebiet umher. Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei den Suchradius eingrenzen und den Mann schließlich finden. Er war unversehrt.

