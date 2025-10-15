Icon Menü
Vermisster in Kempten: Polizei findet Mann dank Zeugenhinweis

Nach Fahndung

Zeugenhinweis führt zu Erfolg: Polizei findet Vermissten in Kempten

Seit Sonntag galt ein Mann in Kempten als vermisst. Die Polizei traf den 51-Jährigen unversehrt an.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Ein Zeuge lieferte der Polizei den entscheidenden Hinweis.
    Ein Zeuge lieferte der Polizei den entscheidenden Hinweis. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Die Polizei hat den seit Sonntag in Kempten vermissten Mann gefunden. Das teilen die Beamten am Donnerstag mit. Demnach gab ein Zeuge den entscheidenden Hinweis. Die Polizei traf den 51-Jährigen unversehrt im Kemptener Stadtgebiet an.

    Vermisster in Kempten gefunden

    Offenbar ging der Handyakku des Vermissten bei einem Ausflug in Kempten leer. Weil er sich vor Ort nicht auskannte und keine ausreichenden Sprachkenntnisse hatte, irrte er im Stadtgebiet umher. Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei den Suchradius eingrenzen und den Mann schließlich finden. Er war unversehrt.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist Kempten im Allgäu

