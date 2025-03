Daran müssen sich Hausbesitzer bei Bauten in Durach nach Hochwasser halten

50 Liter pro Quadratmeter regnete es an dem Hochwasser-Tag im Juli 2024 in Durach - innerhalb von 30 Minuten. Wassermassen strömten über die Felder und in die Keller einiger Wohnhäuser unter anderem entlang des Heubachs. Auch in anderen Orten im Oberallgäu zeigten sich damals die extremen Folgen des Starkregens. Sollte so etwas noch einmal passieren, wollen Kommunen und auch Privatleute nun vorbereitet sein.

