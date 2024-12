Jetzt wird das kostbare Nass wirklich teuer

In der Bürgerversammlung hatte Laubens Bürgermeister Matthias Pfuhl es schon angedeutet: Beim Wasser wird es eine Gebührenerhöhung geben. Die wurde jetzt in der letzten Sitzung des Jahres beschlossen. Die Verbrauchsgebühr steigt so von bisher 0,63 €/m³ auf 1,03€/m³. Auch die Grundgebühren steigen. Doch damit nicht genug: Der Brunnen II der Gemeinde Lauben darf nur mehr bis Ende 2025 betrieben werden. Denn rechtlich gesehen liegt er nicht in einem ausgewiesenen Wasserschutzgebiet – und ist somit unzulässig. „Das war auch schon in den vergangenen Jahren so, wurde von dem zuständigen Sachbearbeiter aber immer durchgewunken“, sagt Matthias Pfuhl. Damit stehen dann ca. 200.000 Kubikmeter Wasser nicht mehr zur Verfügung.

