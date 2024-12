Mal für den guten Zweck, mal familiär

Seinen traditionellen Weihnachtsmarkt hielt der Stadtjugendring Kempten am Samstag ab. Auf dem August-Fischer-Platz vor dem Forum boten Jugendverbände, soziale Organisationen, Jugendzentren und Schulen Selbstgebasteltes und Gebackenes an. Der Erlös kommt der Jugendarbeit zu. Für den guten Zweck zeigten sich viele Besucherinnen und Besucher in Geberlaune.

Warme Hanschuhe von Natalia Kipfer waren unter anderem gefragt bei Berchtolds Weihnachtsmarkt. Foto: Eddi Nothelfer

Die Kleinen hatten Spaß in der Kinderbäckerei

Einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt gab es auch wieder auf dem Berchtold-Betriebsgelände in Sankt Mang. Geschenkideen und warme Sachen für die kalte Jahreszeit waren im Angebot. Lebkuchen und Apfelküchle steuerte die Familie bei. Das Unternehmen feiert dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Für die kleinen Gäste gab es eine Kinderbackstube und der Nikolaus kam mit Geschenken.