Nachruf für Pfarrer Andreas Demel: Bis zuletzt ließ er sich von seiner Krankheit nicht brechen

Die Pfarreiengemeinschaft am Blender trifft ein großer Verlust: Nach langer schwerer Krankheit ist Pfarrer Andreas Demel am 30. Dezember im Alter von 50 Jahren gestorben. Demel wurde am 5. November 1974 in Krumbach geboren und am 28. Juni 2009 in Augsburg zum Priester geweiht. Sein Primizspruch entstammt dem Johannesevangelium: „Ich nenne euch nicht mehr Knechte, vielmehr habe ich euch Freunde genannt.“

2008 und 2009 war er als Praktikant und Diakon in der Donauwörther Pfarreiengemeinschaft tätig, anschließend wirkte er als Kaplan in Schrobenhausen (2009-2011) und Weilheim (2011-2013). Im September 2013 kam er dann zur neu gegründeten Pfarreiengemeinschaft (PG) am Blender. Dort hatte er die Aufgabe, die Pfarreien Buchenberg, Kreuzthal und Wiggensbach zu einer Pfarreiengemeinschaft zusammenzuführen.

Neben der Organisation war es ihm ein Bedürfnis, auch spirituell und liturgisch neue Akzente zu setzen. Bis zum heutigen Tag ist das Wirken dieser Anfangszeit spürbar, heißt es in der Mitteilung der PG. Trotz seiner Erkrankung ließ er es sich nicht nehmen, 2023 bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen der PG teilzunehmen.

Nachruf zum Tod von Pfarrer Andreas Demel

Seine Krankheit führte dazu, dass er immer mehr Leitungsaufgaben abgeben musste. Pfarrer Joby, der von Anfang an als Kaplan mit ihm zusammenarbeitete, übernahm nach und nach die Leitung der Pfarreiengemeinschaft. Durch die Krankheit wurde Demel pflegebedürftig und kehrte in seine Heimat Krumbach zu seinen Eltern zurück. Er organisierte aber noch im Hintergrund die digitalen und personellen Arbeiten. Das Alltagsgeschäft überließ er mit großem Vertrauen dem Pastoralteam in der PG. Der Gedanke, dass er irgendwann einmal zurückkehren könnte, hat ihm viel Kraft und Hoffnung gegeben. Bis zuletzt hatte er den Titel des leitenden Pfarrers inne.

Selbst aus dem Krankenhaus postete @onlinepfarrer_andreas a.k.a. Pfarrer Andreas Demel

Mehr und mehr verlagerte er seine priesterlichen Dienste ins Internet, baute dort seit 2017 mit einem bekannten Orgel-YouTuber eine christliche Onlinecommunity auf und erlangte so überregional Bekanntheit. Die ihm so wichtige Jugendarbeit konnte er auch in den sozialen Medien intensiv betreiben. Dort ließ er seine Follower auch an seinem Leben und seinem Krankheitsverlauf teilhaben.

Als Priester leitete Andreas Demel die Pfarreiengemeinschaft am Blender mit Buchenberg, Kreuzthal und Blender

Weihnachten verbrachte der Geistliche bereits auf der Palliativstation im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in München, heißt es in der Mitteilung weiter. Liegend konzelebrierte er bei den dortigen Messen. Bewusst nahm der gesellige Priester sich die Zeit, sich von zahlreichen Menschen zu verabschieden.

Die Pfarreiengemeinschaft am Blender feiert ein Requiem am Samstag, 4. Januar, ab 17 Uhr in St. Pankratius in Wiggensbach. Die Beisetzung und das Requiem werden am Samstag, 11. Januar, in St. Michael in Krumbach ab 10 Uhr gefeiert.

