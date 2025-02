Ist die Demokratie noch zu retten? Das denken Jugendliche darüber

„Ich habe Angst, dass Menschen, die mir wichtig sind, dann plötzlich nicht mehr hier sind.“ Das sagt der 15-jährige Schüler Julius Esslinger auf die Frage, ob ihn die gegenwärtige politische Lage in Deutschland beunruhigt. Die in Teilen rechtsextreme AfD gewinnt an Zuspruch. Bei der U18-Wahl in Bayern lag die Partei mit 18 Prozent hinter der CSU auf Platz zwei. Esslinger und seine Mitschüler Daniel Heinlein, Luana Gohl, Anton Hottenroth, Nina Wirth und Eva Feurer haben sich mit einer Redakteurin der Allgäuer Zeitung getroffen, um über die Lage Deutschlands zu diskutieren - und über das, was sie sorgt.

