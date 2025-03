68 neue Wohnungen für Studenten und Pflegekräfte

Die Zimmer sind einfach, aber modern: Große Fenster in den ruhigen Innenhof, sichtbare Massivholzdecken und ein kleines Bad. Insgesamt 68 Apartments in diesem Stil sind in Holz-Elementbauweise auf dem Grundstück des Calgeerparks gegenüber des Carl-von-Linde-Gymnasiums am Haubensteigweg entstanden. Wo früher das sogenannte „Gästehaus“ stand, ist in wenigen Monaten ein Neubau in die Höhe gewachsen. Jetzt wurde mit allen Handwerkern, Projektbeteiligten und Vertretern der Stadt Richtfest gefeiert. Im Herbst sollen Studierende der Hochschule und Mitarbeiter des Klinikums in die Wohnungen einziehen.

