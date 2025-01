Tanzen und Tüfteln: Auch nach seinem 100. Geburtstag will Willy Blaser immer in Bewegung bleiben

20.000 Kilometer lief er in seinem Leben, um in die Schule gehen zu können, erzählt Willy Blaser: „Das meiste davon barfuß. Und die letzten Kilometer bin ich oft gerannt, weil ich knapp dran war. Ich bin schon als Spätzünder geboren.“ Als zehntes Kind einer Landwirtsfamilie kam er am 2. Januar 1925 eine Woche später als angenommen zur Welt. Heute lebt er in Wiggensbach und feierte kürzlich seinen 100. Geburtstag. Besonders wichtig bei der Feier und in seinem Leben: das Tanzen.

Laura Wiedemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wiggensbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landwirtsfamilie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis