Bauarbeiten der DB führen im Ostallgäu zu Fahrplanänderungen und Verspätungen

Die DB führt Bauarbeiten aus, die am Montag, 13. und Mittwoch, 15. Januar 2025, Auswirkungen auf die Zugverbindungen der Bayerischen Regiobahn (BRB) im Netz Ostallgäu-Lechfeld haben. Laut der BRB kommt es auf der Strecke München – Buchloe – Füssen am 13. Januar nachts zum Ausfall zweier Verbindungen zwischen München Hauptbahnhof und Geltendorf. Es kann auf Verbindungen von DB Regio oder Arverio ausgewichen werden. Die Züge fahren teilweise zu anderen Zeiten als im Standardfahrplan. Zwischen München Hauptbahnhof und Buchloe kann es am 15. Januar nachts bei zwei Verbindungen zu möglichen Verspätungen von bis zu 20 Minuten kommen. Fahrgäste finden unter www.brb.de Sonderfahrpläne zum Herunterladen. Darin nicht aufgeführte Züge fahren ohne Abweichung nach dem Regelfahrplan.

