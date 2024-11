Bau der Pumptrack in Marktoberdorf wird sich verzögern

Eigentlich wollte die Stadt nächstes Jahr mit dem Bau der Pumptrack am Modeon loslegen. Das könnte sich verzögern. Im Bebauungsplans ist diese Fläche als „Sondergebiet Veranstaltungsgebäude und Anlage öffentlicher Grünflächen zu Erholungszwecken“ festgelegt. Der Bereich, wo Kinder und Jugendliche künftig auf einem Parcours mit Fahrrädern ihre sportlichen Runden drehen können sollen, ist als „Spiel- und Landschaftswiese“ ausgeschrieben. Deshalb war das Marktoberdorfer Bauamt der Auffassung, es reicht für das Projekt eine Einzelbaugenehmigung. Mündlich sei das mit dem Landratsamt auch so abgeklärt gewesen, erläuterte Marion Schmidt im Stadtrat. Nun die Kehrtwende: Eine Befreiung von den Festsetzungen im B-Plan in der gewünschten Form ist nicht möglich. Es muss der komplette B-Plan geändert werden.

Wie viel Zeit Marktoberdorf für den Bau der Pumptrack verliert

„Wie viel Zeit verlieren wir dadurch? Wann wird gebaut?“, fragte Eugen Kögel. Das konnte ihm so genau niemand beantworten. Das, so erläuterte Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell, hänge auch von den Stellungnahmen der Anwohner ab und ob das Projekt eventuell beklagt wird. „Ich bin sehr enttäuscht“, reagierte Georg Martin (Grüne) auf die Stellungnahme des Landratsamts.

Was zeitlich nun einen Nachteil mit sich bringt, soll langfristig rechtlich ein Vorteil sein. „Wir wollen Rechtssicherheit“, sagte Hell. Das jetzige Vorgehen soll die planungsrechtlichen Grundlagen für ein zusätzliches Freizeit- und Sportangebot für die Bevölkerung schaffen, die geordnete städtebauliche Entwicklung sichern und Nutzungskonflikte vermeiden. Derzeit kann mit der Umsetzung des Projekts ohnehin noch nicht begonnen werden. Es fehle die Zusage der Fördermittel, sagte Hannah Fischer von der Verwaltung. Zuvor hatte das Entscheidungsgremium der lokalen Leader Aktionsgruppe „Bergaufland Ostallgäu“ den Bau befürwortet. Bis zu 50 Prozent der förderfähigen Kosten könnten nach Marktoberdorf fließen.