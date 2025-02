Wo hakt es im Verkehr in Biessenhofen?

Der Bauausschuss der Gemeinde Biessenhofen hat zusammen mit Vertretern des Kommunalen Bauamtes des Landkreises und des Staatlichen Bauamtes Kempten sowie der Polizei an drei sicherheitskritischen Stellen in Biessenhofen eine Verkehrsschau durchgeführt. Die Ergebnisse stellte Gemeinderat Gottfried Csauth nun in der Gemeinderatssitzung vor. Thema im Gremium war zudem die Wasserversorgung.

Raser bremsen: Am Ortsausgang Ebenhofen in Richtung Ruderatshofen wird die Geschwindigkeitsvorgabe vielfach missachtet. Daher wurden bei der Verkehrsschau Kontrollen der kommunalen Verkehrsüberwachung vorgeschlagen. Als effektiver wurde allerdings der Bau einer Verkehrsinsel gesehen, der bei der Planung des Radweges im Norden mit einfließen könnte.

Kurve entschärfen: Die Kurve in der Altdorfer Straße in Ebenhofen, die oftmals geschnitten wird, soll im Zuge der geplanten Kanalarbeiten und Neuasphaltierung mittels Fräsen von Hilfslinien entschärft werden.

Verkehr in Biessenhofen: Gefährliche Engstelle soll entschärft werden

Gefährliche Engstelle: In der Engstelle in der Ruderatshofener Straße bei der Kirche in Altdorf kommt es immer wieder zu gefährlichen Begegnungen im Schwerlastverkehr, der seit der Eröffnung der Umgehungsstraße Ruderatshofen zugenommen hat. Bei Ausweichmanövern wird auf den Gehsteig ausgewichen. Für das Aufstellen von beweglichen Kunststoffschutzpollern ist hier zu wenig Platz. Für die bessere Einsicht in den Straßenverlauf sollen Bäume zurückgeschnitten werden. Vor der Gefahrenstelle sollen Poller und Hinweisschilder auf diese Engstelle hinweisen. Die Maßnahmen sollen schnell umgesetzt werden. Außerdem wird im Frühjahr eine weitere Verkehrszählung durchgeführt.

Neuausweisung Wasserschutzgebiet: Jahrzehntelange Untersuchungen für die Neuausweisungen des Wasserschutzgebietes sind abgeschlossen. Die Unterlagen für die Wasserversorgung Biessenhofen und das Wasserwerk Kaufbeuren liegen seit dem 20. Februar in der Gemeindeverwaltung aus und sind auch über die Homepage der Gemeinde (www.biessenhofen.de) einsehbar. Die Dauer der Auslegung beträgt einen Monat.

Wasserverlust in Biessenhofen ist gesunken

Wasserverluste im Leitungsnetz: Die Wasserverluste im Versorgungsnetz der Gemeinde haben sich kontinuierlich nach unten bewegt. Im Jahr 2024 lag der Verlust bei knapp zehn Prozent. Diese positive Entwicklung sei dem Personal sowie Sanierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre zu verdanken, betonte Bürgermeister Wolfgang Eurisch.

