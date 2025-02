Das Ostallgäu rückt nach rechts - und die AfD jubelt

Der Blick auf die Zahlen der Bundestagswahl zeigt: Neben dem soliden Ergebnis für den CSU-Direktkandidaten Stephan Stracke, der das Ostallgäu nun zum fünften Mal im Bundestag vertritt, sticht der Zuspruch für die AfD im gesamten Stimmkreis Ostallgäu hervor. Sie wurde nahezu überall zweitstärkste Kraft. Wie haben die Menschen in Marktoberdorf und dem mittleren Ostallgäu bei der Bundestagswahl abgestimmt? Wo lagen die Hochburgen der Parteien? Und wo gab es Verluste? In unserer Wahlanalyse blicken wir detailliert auf die Ergebnisse in der Region.

