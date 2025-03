„Ausgelassen“ und „ sehr lebendig“: Neues Tanz-Angebot startet in Marktoberdorf

Die Augsburger Laura Grandel und Raphael Sichert starten das Tanz-Angebot „Cuban Salsa Power“ in Marktoberdorf. Dafür mieten sich die 29-Jährige und der 33-Jährige immer am Montagabend im „Loft“ in der Viererstraße ein. Sie seien auf dem Weg in die Berge immer an Marktoberdorf vorbeigekommen und haben festgestellt, „tanzmäßig gibt es hier noch gar nichts“, erzählt Sichert, wie es zur Idee kam.

