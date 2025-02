Firma in Marktoberdorf Mit diesen Problemen haben Allgäuer Unternehmen wie Eisen-Fendt zu kämpfen

CSU-Fraktionschef Holetschek besucht im Wahlkampf Eisen-Fendt in Marktoberdorf. Die Geschäftsführerinnen erklären, was die Wirtschaft in der Region beschäftigt.