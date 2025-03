Voller Tatendrang: Wie sich die Nicolaus-Brüder für ihre Mitmenschen einsetzten

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Obergünzburg kann mit ihrer Elisabethenkirche dieses Jahr wieder ein kleines Jubiläum begehen. 1955, also vor 70 Jahren, wurde mit einem großen Fest die Erweiterung des 1937 erbauten Gotteshauses gefeiert. Der Arbeitskreis Heimatkunde (AKH) erinnert aus diesem Anlass in seiner Rubrik „Persönlichkeiten des vergangenen Jahrhunderts“ an die Brüder Dr. Wilhelm Nicolaus, Pergamentfabrik Ronsberg (heute Huhtamaki) und Dr. Heinrich Nicolaus, Papierfabrik Günzach (heute Technocell).

Hermann Knauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Obergünzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tatendrang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis