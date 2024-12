Auf dem Motorrad nach Georgien und zurück: „In Rumänien saß ein wilder Bär am Straßenrand“

Was fasziniert Sie am Reisen?

FELIX EBERT: Bei mir hat das mit 15 oder 16 Jahren angefangen, dass ich viel von der Welt sehen wollte. Deswegen versuche ich, mir in meinem Leben Zeit zu nehmen, Sachen länger anzuschauen. Dabei ist mir wichtig, die Länder wirklich entdecken zu können - auch abseits der normalen Routen.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, auf dem Motorrad durch insgesamt 13 Länder bis nach Georgien zu fahren?

EBERT: Ich wollte eigentlich noch viel weiter - bis in den Oman. Aber meine Freundin wollte mich nicht durch ein Kriegsgebiet fahren lassen. Georgien ist der letzte Ort, an den man mit wenig Stress ohne Visum und Zolldokumenten für das Motorrad gelangt. Der Spaß beim Motorradfahren und dabei dort hinzukommen, wo ich will, ist für mich die perfekte Verbindung. Es ist unbequem genug, dass es nicht jeder kann, aber man ist immer noch schneller unterwegs als mit dem Fahrrad.

Wie haben Sie sich auf die Fahrt vorbereitet?

EBERT: Gut ein Jahr vorher gingen die konkreten Planungen los. Ich habe überlegt, was ich alles brauche, und die Ausrüstung gekauft. Meine BMW GS R1150 hatte beim Start schon 123.000 Kilometer auf dem Tacho. Ich habe sie einmal komplett warten lassen in der Werkstatt. Und ein Gepäcksystem und ein großes Navigationssystem habe ich hingebaut.

Icon Vergrößern Ebert (links) mit seiner beladenen BMW GS R1150, Baujahr 2004, zu Beginn der großen Reise. Foto: Felix Ebert Icon Schließen Schließen Ebert (links) mit seiner beladenen BMW GS R1150, Baujahr 2004, zu Beginn der großen Reise. Foto: Felix Ebert

Welche der Staaten, in die Sie gereist sind, haben Sie am meisten beeindruckt?

EBERT: Rumänien, weil es das erste Land war, wo es fremd für mich wurde. Es war ganz anders, als man es sich vielleicht vorstellt. Die Leute waren ultra freundlich und das Land wunderschön. Es gab auch zwei, drei traumhafte Motorradwege. Dort habe ich das erste Mal wilde Bären getroffen. Ein Mamabär saß mit seinem Kind am Straßenrand. Georgien fand ich auch sehr cool. In der Hauptstadt Tiflis haben die Menschen mit Botschaften an den Hauswänden klare Kante gegen Russland gezeigt. Im Vergleich zur Türkei war es wieder sehr westlich angehaucht, obwohl es auf einem anderen Kontinent liegt.

Wie haben Sie sich mit den Einheimischen verständigen können?

EBERT: Ich spreche zwar nicht ganz fließend Englisch, kann mich aber mit jedem über alles unterhalten. In der Türkei habe ich auch viele ehemalige Gastarbeiter getroffen, die Deutsch sprechen. Die Verständigung war insgesamt kein Problem, solange ich Netz hatte. Wenn jemand kein Englisch konnte, habe ich mit dem Handy übersetzt.

Was war für Sie der herausforderndste Moment der Reise?

EBERT: Als ich alleine losgefahren bin und wusste, ich treffe erst einmal niemanden mehr, den ich kenne. Die dreieinhalb Wochen davor war ich mit Freunden unterwegs. Danach war der erste halbe Tag beängstigend. Aber ich habe auch Vorfreude gespürt, ins Unbekannte zu fahren. Ich habe mir immer gesagt, ich kann jederzeit umdrehen und muss niemandem etwas beweisen. Das hat geholfen, weil ich alles, was hinter mir lag, schon gekannt habe.

Icon Vergrößern An der Grenze zwischen Rumänien und Bulgarien. Foto: Felix Ebert Icon Schließen Schließen An der Grenze zwischen Rumänien und Bulgarien. Foto: Felix Ebert

Gab es eine Zeit, in der Sie sich einsam gefühlt haben?

EBERT: Tatsächlich nicht. Ich dachte, dass mir langweilig wird oder ich extrem Heimweh bekomme. Natürlich habe ich meine Familie und meine Freundin vermisst. Aber dadurch, dass ich den ganzen Tag Motorrad gefahren bin und abends Videos für Youtube und Instagram geschnitten habe, hatte ich immer etwas zu tun. Und ich wusste, ich komme wieder heim.

Was war der schönste Moment auf Ihrer Reise?

EBERT: Es gibt nicht den einen Moment, sondern vier, fünf Schlüsselmomente. Dazu zählen die Wildbären in Rumänien und die Bosporus-Überquerung in Istanbul, bei der ich offiziell vom Kontinent Europa nach Asien gefahren bin. Auf der Rückreise habe ich mich gefreut, als ich mit der Fähre in Griechenland angekommen bin. Und: meine erste Leberkäsesemmel nach langer Zeit (lacht). Darauf habe ich mich übel gefreut. Die gab es dann in Graz mit meinen Eltern.

Icon Vergrößern Ebert auf der Rückreise vor traumhafter Kulisse in Griechenland. Foto: Felix Ebert Icon Schließen Schließen Ebert auf der Rückreise vor traumhafter Kulisse in Griechenland. Foto: Felix Ebert

Was haben Sie in den dreieinhalb Monaten über sich und die Welt gelernt?

EBERT: Ich glaube, es gibt über viele Länder falsche Vorurteile. Die Menschen sind eigentlich viel lieber. Ich persönlich habe noch keine schlechte Erfahrung gemacht. Mich haben Menschen im Vorfeld gewarnt, dass Rumänen oder Bulgaren mir alles klauen würden, wenn ich nicht aufpasse. Mir wurde aber eher geholfen, zum Beispiel einfach so eine Flasche Wasser geschenkt. Persönlich habe ich gemerkt, dass man mit viel weniger Zeug klarkommt. Ich hatte auf der Reise zwei kurze Hosen, acht Unterhosen, vier Paar Socken, vier T-Shirts, jeweils ein Paar Schuhe und Schlappen und einen Pulli dabei. Eine 40-Liter-Tasche würde für alles reichen, was man braucht.

Wie hat Ihr Umfeld auf die Reise reagiert?

EBERT: Viele haben gesagt, es ist mutig, was du machst und dass ich aufpassen solle. Meine Familie hat mich von Anfang an unterstützt. Meine Oma war total begeistert. Viele haben auch gesagt, in die Länder würde ich niemals wollen, wo du jetzt hinfährst. Insgesamt war es aber stets positiv.

Sie haben Ihre Reise auf YouTube und Instagram dokumentiert. Warum?

EBERT: Ein Grund war mein Beruf als Fotograf - ich wollte die Reise fotografisch festhalten. Mich hat das auch immer schon fasziniert, wenn andere Leute Videos über ihre Reisen gemacht haben. Außerdem ist es auch cool, sich die Reise im Nachhinein anschauen zu können, weil man sehr viel in kurzer Zeit erlebt und das gar nicht richtig verarbeiten kann. Grundsätzlich habe ich nicht gesagt, ich bin dreieinhalb Monate im Urlaub. Ich war auf Reisen und mein Job war es, meinen Youtube- und Instagram-Kanal zu führen. Das hat im Schnitt so zwei Stunden pro Tag gebraucht.

Icon Vergrößern Ebert, als er die Stimme für seine Videos auf Youtube aufnimmt. Foto: Felix Ebert Icon Schließen Schließen Ebert, als er die Stimme für seine Videos auf Youtube aufnimmt. Foto: Felix Ebert

Wie teuer war Ihre Reise?

EBERT: Die Reise an sich, mit Unterkünften, Sprit und Essen hat 7000 Euro gekostet. Es wäre günstiger gegangen, aber ich wollte nicht jeden Cent umdrehen. Meine Oma hat mich unterstützt, weil sie toll fand, dass ich das mache.

Würden Sie noch einmal zu so einer Reise aufbrechen?

EBERT: Ja, auf jeden Fall. Die Liste an Wunschzielen wird länger, je mehr man unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob ich es noch mal so lang machen würde. Aber ein paar Touren durch gewisse Länder würden mich noch mal reizen. Es war nicht die letzte längere Reise für mich.

Icon Vergrößern Ebert beobachtet aufsteigende Heißluftballone in Kappadokien, in der Zentraltürkei. Foto: Felix Ebert Icon Schließen Schließen Ebert beobachtet aufsteigende Heißluftballone in Kappadokien, in der Zentraltürkei. Foto: Felix Ebert

Zur Person

Felix Ebert aus Marktoberdorf ist im Mai 2024 zu einer großen Reise nach Georgien und zurück aufgebrochen. Der gelernte Fotograf legte dabei 15.000 Kilometer auf seinem Motorrad zurück. Was er in den dreieinhalb Monaten in insgesamt 13 Ländern erlebt hat, dokumentiert der 27-Jährige auf den Internetplattformen Youtube und Instagram - unter dem Nutzernamen „Fernweh mit Felix.“