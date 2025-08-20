Finger eingeklemmt: Schwerer Arbeitsunfall im Ostallgäu sorgt für Hubschraubereinsatz

Ein Mann ist am Dienstagabend in Geisenried mit dem Finger in eine Metallbiegemaschine geraten. Er wurde bei dem Arbeitsunfall schwer verletzt.
Arbeitsunfall bei Marktoberdorf: Mann gerät mit Finger in Metallbiegemaschine
Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Arbeitsunfall um 19.45 Uhr. Als der Biegevorgang startete, wurde der Zeigefinger des Arbeiters stark gequetscht. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Handchirurgie geflogen werden.
Jetzt ermittelt die Polizei bezüglich des Unfallhergangs.
