Finger in Maschine eingeklemmt: Schwerer Arbeitsunfall in Geisenried sorgt für Hubschraubereinsatz

Unfall in Geisenried

Finger eingeklemmt: Schwerer Arbeitsunfall im Ostallgäu sorgt für Hubschraubereinsatz

Am Dienstag geriet ein Arbeiter in Geisenried mit dem Finger in eine Metallbiegemaschine. Er musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.
Von Allgäuer Zeitung
    Ein schwerer Arbeitsunfall bei Marktoberdorf sorgte für einen Hubschraubereinsatz. Foto: Ralf Lienert (Symbolbild)

    Ein Mann ist am Dienstagabend in Geisenried mit dem Finger in eine Metallbiegemaschine geraten. Er wurde bei dem Arbeitsunfall schwer verletzt.

    Arbeitsunfall bei Marktoberdorf: Mann gerät mit Finger in Metallbiegemaschine

    Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Arbeitsunfall um 19.45 Uhr. Als der Biegevorgang startete, wurde der Zeigefinger des Arbeiters stark gequetscht. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Handchirurgie geflogen werden.

    Jetzt ermittelt die Polizei bezüglich des Unfallhergangs.

