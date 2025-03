Zwei Männer unter Trümmern von eingestürzter Gartenhütte begraben: Das war die Ursache

Feuerwehrleute durchsuchen am Montagabend einen Garten in Thalhofen. Auf der Wiese liegen zahlreiche Bretter und Balken, manche zersägt, andere zerbrochen. Dachziegel sind auf dem Boden verstreut. Mitten in den Trümmern befindet sich ein Mann, der gerade von Sanitäter versorgt wird. Gemeinsam mit den Feuerwehrleuten legen sie ihn auf eine Trage und bringen ihn in den Krankenwagen. Zurück bleibt das Chaos im Garten. Wenige Minuten vorher stand dort noch ein Gartenhaus, an dem Vater und Sohn gemeinsam arbeiteten. Es brach zusammen und begrub die beiden unter sich. Beide mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

