Großflächiger Stromausfall in Marktoberdorf: „Techniker arbeiten dran“

In Marktoberdorf war am Donnerstagabend vielerorts der Strom weg. Beim Netzbetreiber LEW sind 175 Störungsmeldungen eingegangen. Der Stromausfall betraf gegen 19 Uhr viele Gebiete der Stadt. So waren unter anderem Bereiche um die Stadtmitte, den Alsterberg, die Füssener Straße, den Carl-Orff-Ring, im Gschlatt und Bertoldshofen ohne Strom. Auch das Gulielminetti Seniorenwohn- und Pflegeheim in Marktoberdorf war betroffen.

LEW: Techniker arbeiten an Strom-Störung in Marktoberdorf

Teilweise sei der Strom wieder zurück, meldeten Nutzerinnen und Nutzer in den Sozialen Medien. Beim Netzbetreiber LEW hieß es am Donnerstagabend: Die Techniker seien informiert und arbeiten an der Beseitigung.

Vogel verursacht Stromausfall

Erst am Mittwochvormittag hatte ein Vogel einen Stromausfall im Allgäu einen Stromausfall verursacht. Im Raum Leutkirch-Isny-Argenbühl floss über Stunden hinweg nichts mehr aus der Steckdose. Grund der Störung war laut Netze BW ein Kurzschluss im Mittelspannungsnetz, verursacht durch einen Vogel.

Wie verhalten beim Stromausfall?

Doch was ist im Falle eines Stromausfalls überhaupt zu tun? In Marktoberdorf gibt es zwei Störungshotlines, die im Fall der Fälle erreichbar sind: der Netzbetreiber LEW unter der Nummer 0800/539-638-0 und VWEW unter der Nummer 08342/9686-0. Ein Anruf bei der Polizei oder bei der Feuerwehr seien nicht erforderlich, schreibt der Netzbetreiber LEW. „Es handelt sich um keinen Notfall“. Die lokalen Energieversorger sollten hingegen informiert werden.

LEW empfiehlt, bei einem Stromausfall grundsätzlich Ruhe zu bewahren. Als Erstes sollte der Sicherungskasten aufgesucht werden. „Häufig ist eine Überspannung durch beispielsweise eine explodierte Glühbirne oder zu viele angeschlossene Geräte der Grund für den Ausfall. Ist dies nicht der Fall, dann erkundigen Sie sich bei Ihren Nachbarn.“ Ist der Strom weg, sollten zudem alle elektronischen Geräte ausgeschaltet werden. „Wenn der Strom wieder fließt, vermeiden Sie somit gefährliche Materialschäden an den Geräten.“ Auch sollte zudem sichergestellt werden, dass der Kühlschrank und die Gefriertruhe geschlossen sind, um Kälteverlust zu vermeiden.