Ist Marktoberdorf attraktiv?: „Erst lokal shoppen, dann schimpfen“

Klar, Kritiker haben gut reden, was die Vielzahl der Geschäfte in der Marktoberdorfer Innenstadt betrifft. Aussagen wie „Hier gibt es nichts“ oder „Es ist nichts für meinen Geschmack dabei“ sind gerade bei jüngeren Zielgruppen schnell getroffen. Doch um das Angebot wirklich bewerten zu können, muss man erst in die Geschäfte hineinschauen und sich darauf einlassen. Und das machen viel zu wenige.

