Will Lars Leveringhaus wieder Bürgermeister werden?

Bei der Hauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Obergünzburg in Günzach war ein wichtiges Thema die frühzeitige Planung für die Kommunalwahl 2026. Die CSU-Fraktion hat bereits damit begonnen, geeignete Kandidaten für die kommenden Wahlen zu suchen, wie es in einer Pressemitteilung der Partei heißt. Lars Leveringhaus, Rathauschef von Obergünzburg, hat demnach bereits seine Kandidatur für eine erneute Amtszeit als Bürgermeister für Obergünzburg angekündigt.

Zudem standen Vorstandswahlen bei der CSU Obergünzburg auf der Tagesordnung. Dabei wurde Antonio Multari erneut zum Ortsvorsitzenden gewählt. Seine Stellvertreter sind nun die beiden Bürgermeister Lars Leveringhaus (Obergünzburg) und Alfred Wölfle (Untrasried). Auch in den weiteren Vorstandsposten gab es laut der Pressemitteilung keine großen Veränderungen: Stefan Hörmann wurde erneut als Kassierer gewählt, Michaela Kuhn bleibt Schriftführerin, und Simon Walser wurde wieder zum Digitalbeauftragten ernannt. Neu in den Vorstand gewählt wurden die Beisitzer Timo Schlaak, Simone Multari und Michaela Egg.

Obergünzburg: Lars Leveringhaus will wieder kandidieren

Für die bevorstehende Kreisvertreterversammlung wurden außerdem Lars Leveringhaus, Alfred Wölfle, Antonio Multari, Michaela Kuhn und Stefan Hörmann als Delegierte nominiert. Damit sieht sich die CSU Obergünzburg gut für die kommenden Jahre aufgestellt und „setzt weiterhin auf bewährte Kräfte sowie frischen Wind im Vorstand“, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Die (ebenfalls wiedergewählten) Kassenprüfer Franz-Klaus Denlöffel und Harald Drutzel hatten die Kasse des Ortsverbands geprüft. und für einwandfrei befunden. Vorsitzender Antonio Multari blickte in seinem Arbeitsbericht auf ein ereignisreiches Jahr mit zahlreichen Aktivitäten zurück, an denen der CSU-Ortsverband beteiligt war. Dazu gehörten unter anderem die Teilnahme am Vereineschießen der Guntia sowie die Mitorganisation und Teilnahme am Stadtradeln 2024, bei dem sich unter anderem Michael Bauer, Michaela Kuhn, Lars Leveringhaus und Antonio Multari engagierten. Ebenso wurden Bürgerversammlungen in Obergünzburg, Ebersbach und Willofs besucht, bei denen sich die CSU aktiv in die kommunalen Diskussionen einbrachte.

CSU-Ortsverband: Diese Termine sind geplant

Weitere Highlights waren die Rathausumbau-Führung durch Lars Leveringhaus, die anschließende Diskussion beim Stammtisch sowie die Unterstützung der Plakatierung für die Europawahl und die vorgezogene Bundestagswahl mit mehreren CSU-Wahlinformationsständen auf dem Wochenmarkt in Obergünzburg. Diese stellten ein wichtiges Forum für den Dialog mit den Bürgern dar, sagte Multari. In seinem Rückblick erwähnte er zudem die Einweihung des Marktplatzes in Obergünzburg und die Teilnahme am CSU-Neujahrsempfang in Marktoberdorf sowie die Veranstaltung mit Klaus Holetschek in Kaufbeuren zum Thema „Deutschland vor der Wahl“.

Ausblick: Am 13. Mai fährt der CSU-Ortsverband mit einem ausgebuchten Bus in den Bayerischen Landtag nach München. Zudem wird am 23. Mai die Zimmerei Häring in Ebersbach besichtigt – „eine Gelegenheit für interessante Einblicke und Austausch“, wie es in der Versammlung hieß.