Londoner Künstlerin zeigt in Marktoberdorf ihre Science-Fiction-Werke

Bunte Wollfäden hängen an der Leinwand hinab, manche sind sehr lang, andere sehr kurz. Die Farben sind ganz in Braun, Weiß und Grau gehalten. Zwei Löcher in dem Werk aus Wolle starren den Betrachter an. Wie Augen. Sie gehören „Igor“, so heißt die Tapisserie, die im Künstlerhaus in Marktoberdorf hängt. Sie ist nur eine von zahlreichen Arbeiten, die die Londoner Künstlerin Caroline Achaintre in ihrer Ausstellung „Shapeshifter“ zeigt.

„Achaintres frei erfundene Gestalten bewegen sich immer zwischen Figuration und Abstraktion“, sagte Maya Heckelmann, Direktorin des Künstlerhauses bei der Eröffnung. Geometrische Formen treffen bei Achaintre auf wesenhafte Gestalten, mal menschlicher, mal anthropomorpher Natur. Die Künstlerin erforscht mit ihren Werken die Idee des Unheimlichen nach Sigmund Freud. Mit dessen Theorie hat sie sich intensiv auseinandergesetzt. Das Unheimliche meint bei Freud das einst Vertraute, das verdrängt oder überwunden ist und sich im Unbewussten verborgen hält. Dieses Unheimliche kann in anderer, entfremdeter Form wieder hervortreten.

Icon Vergrößern Caroline Achaintre erforscht mit ihren Tapisserien die Idee des Unheimlichen. Foto: Nicolaus Steglich Icon Schließen Schließen Caroline Achaintre erforscht mit ihren Tapisserien die Idee des Unheimlichen. Foto: Nicolaus Steglich

Künstlerhaus Marktoberdorf zeigt Tapisserien einer Londoner Künstlerin

Um das darzustellen, nutzt Achaintre Wolle. Denn es ist ein Material, das dem Gewohnten und Heimligen zugeordnet wird. Daraus lässt sie unheimliche Wesen und animalische Gestalten entstehen. „Ich mag gerne Gegensätze“, sagt sie. Psychologie spielt bei ihren Werken eine große Rolle. Auch mit dem Rorschachtest hat sie sich beschäftigt. Dabei werden den Probanden abstrakte Feindbilder aus Tintenklecksen vorgelegt, um Projektionen hervorzurufen und Aufschlüsse über ihre Persönlichkeit zu suchen. Achaintre begann deshalb, mit Aquarellen und Tintenzeichnungen zu experimentieren. Die Intensität dieser kleinen Zeichnungen wollte sie schnell in den Raum übertragen. Das war der Beginn der großformatigen Tapisserien.

Damals machte sie ihren Masterabschluss in London. „Dort wurde mir die Tuftpistole vorgestellt“, sagt sie. Der Prozess des Tuftens hat etwas sehr Körperliches, stark performatives. Die Künstlerin steht dabei an der Leinwand und schießt die Fäden hinein. Während des Prozesses befindet sie sich auf der Rückseite ihres Werkes. Auf der vorderen Seite entstehen die bunten Muster. Achaintre verortet ihre Kunst deshalb zwischen Malerei und Bildhauerei.

Icon Vergrößern Auch Keramiken sind bei der Ausstellung „Shapeshifter“ im Künstlerhaus zu sehen. Foto: Felicia Straßer Icon Schließen Schließen Auch Keramiken sind bei der Ausstellung „Shapeshifter“ im Künstlerhaus zu sehen. Foto: Felicia Straßer

Caroline Achaintre erforscht die Idee des Unheimlichen nach Freud

Ihre getufteten Werke erinnern sowohl an expressionistisches Formengut, als auch an den europäischen Karneval, sagt Maya Heckelmann. „So entsteht ein Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne, Gegenständlichkeit und Abstraktion, zwischen Vertrautem und dem Gefühl des Unbehagens.“ High and low culture gehen bei Achaintre eine Koexistenz ein. In ihrer Kunst finden sich auch Züge aus Punk, Heavy Metal und die Ästhetik des Science Fiction-Genres wider.

„Aus Science Fiction könnte auch der Titel ‚Shapeshifter‘ entsprungen sein“, sagt Heckelmann. Denn der Gestaltwandler kann sich in Tiere oder Pflanzen oder von einer menschlichen Gestalt in eine andere verwandeln. Er kann auch Alter, Herkunft oder Geschlecht wechseln. „Eine unheimliche Vorstellung. Kann man sich doch seiner Wahrnehmung und seines Gegenübers nie sicher sein“, sagt die Direktorin des Künstlerhauses. Achaintre stelle dem Betrachter mit ihren Werken multiple Identitäten vor.

„Shapeshifter“-Ausstellung ist noch bis zum 25. Mai im Künstlerhaus zu sehen

Dass die Ausstellung heuer zustande gekommen ist, ist dem Aufeinandertreffen von Heckelmann und Achaintre im Jahr 2022 zu verdanken. Damals stellte die Londoner Künstlerin im Kunstmuseum in Ravensburg aus. Ihre hybriden Gestalten in Wolle und Ton haben Heckelmann sofort in ihren Bann gezogen. „Das Thema körperliche Nähe oder Distanz hat uns alle lange beschäftigt“, sagt sie mit Blick auf die Corona-Pandemie. Deshalb gingen ihr die kreatürlichen Wesen in Wolle, die gleichzeitig vertraut und fremd erscheinen, umso mehr unter die Haut

Icon Vergrößern 43 Arbeitsskizzen zeigt Caroline Achaintre in der Ausstellung. Foto: Felicia Straßer Icon Schließen Schließen 43 Arbeitsskizzen zeigt Caroline Achaintre in der Ausstellung. Foto: Felicia Straßer

Neben den 13 teils sehr großformatigen, kunstvollen Tapisserien sind auch 19 Keramiken und 43 Arbeitsskizzen in der Ausstellung im Künstlerhaus zu sehen. „Auch Achaintres Umgang mit Keramik ist kein klassischer“, sagt Heckelmann. Sie baut keine Skulptur in die dritte Dimension auf, sondern verarbeitet den Ton flach. Die Oberflächen erinnern an Schlangen oder andere tierische Häute. Die Glasur unterstreicht diese Assoziation. Die Arbeitsskizzen Achaintres bezeichnet Heckelmann als „ein Highlight der Ausstellung“. Denn die Künstlerin zeigt diese zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Finanziert wird „Shapeshifter“ von der Franz Schmid Stiftung Marktoberdorf, dem Kulturfonds Bayern und von der Sparkasse Allgäu.

Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 25. Mai im Marktoberdorfer Künstlerhaus, von Dienstag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 14 bis 18 Uhr.