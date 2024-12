Landwirt des Jahres: Abgeordneter besucht innovativen Bauernhof im Ostallgäu

Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke (CSU) besuchte Deutschlands frisch gekürten Landwirt des Jahres 2024, Tobias Babel, auf dessen Hof in Wald. Im Austausch mit der Familie Babel zeigte sich Stracke, wie es in einer Pressemitteilung seines Wahlkreisbüros heißt, beeindruckt von dem innovativen Konzept des Berghofs und betonte, wie wichtig nachhaltige Landwirtschaft ist. „Die Auszeichnung ist hochverdient und ein Beleg dafür, wie unsere Landwirte in Bayern nicht nur wirtschaftlich erfolgreich, sondern auch ökologisch zukunftsweisend arbeiten“, erklärte Stracke.

Warum die Auszeichnung Landwirt des Jahres für Tobias Babel Verpflichtung ist

Er gratulierte Tobias Babel und seiner Familie zu den jüngsten Erfolgen beim deutschlandweiten Ceres-Award der Fachzeitschrift agrarheute, bei dem Babel, wie berichtet, in der Kategorie „Rinderhalter“ sowie als Gesamtsieger ausgezeichnet worden war. Babel sagte: Die Auszeichnung mache seine Familie und ihn stolz und dankbar, aber sie sei auch eine Verpflichtung: „Wir zeigen mit unserer Arbeit, dass moderne Landwirtschaft ganz bewusst Verantwortung übernimmt - für die Umwelt, für die Region und für die Menschen.“

Der Berghof Babel ist mehr als ein klassischer landwirtschaftlicher Betrieb: Landwirtschaft, Käserei, eigene Alpe, Hotel und Gastronomie bilden zusammen ein Konzept. Der Familienbetrieb wird von Tobias Babel (38) gemeinsam mit seinen zwei Brüdern und den jeweiligen Familien sowie seinen Eltern - also von zwei Generationen - geführt. Wie es in der Mitteilung des Büros Stracke heißt, zeige der Familienbetrieb Babel, „wie innovative Ideen in der Landwirtschaft erfolgreich umgesetzt werden können“.

So produziert der Berghof in Wald

Im Mittelpunkt stehen die Zucht von Braunvieh (80 Kühe) sowie die Produktion von Heumilch, die direkt in der hofeigenen Käserei verarbeitet wird. Milch, Käse und Fleisch aus der eigenen Produktion kommt zudem auch in der eigenen Gastronomie (Walder Käskuche und Landgasthof Babel) auf den Teller. Zu dieser „vorbildhaften Regionalität“ kommt, wie es in der Pressemitteilung heißt, eine ausgeklügelte Kreislaufwirtschaft, in der nichts verloren gehe. So dienen etwa Nebenprodukte wie Molke als Futter für die eigenen Schweine, deren Fleisch ebenfalls in der Küche des Landhotels verarbeitet wird.

„Darüber hinaus sind wir auch energetisch auf dem besten Weg in die Unabhängigkeit“, erklärte Tobias Babel beim Rundgang mit Stracke. „Wir setzen auf einen Mix aus erneuerbaren Energien“, berichtete der Landwirt. Eine Photovoltaikanlage, eine Hackschnitzelheizung und bald ein Windrad versorgen den Hof mit Energie. Dank eines eigenen Energiespeichers kann Strom gespeichert und flexibel genutzt werden.

Deshalb ist Abgeordneter Stracke so begeistert vom Babel-Hof

„Das ist echte Kreislaufwirtschaft - nachhaltig, innovativ und praxisnah“, lobte Stracke. Der Betrieb sei nicht nur ein wirtschaftlicher Leuchtturm, sondern auch ein starkes Signal dafür, dass Landwirtschaft „mit Mut und Innovationskraft“ Zukunft habe, zumal er Tradition und Fortschritt vereine. Der Berghof Babel, der jährlich rund 10.000 Gäste in der Käserei und 20.000 Übernachtungen im angeschlossenen Landhotel verzeichnet, sei ein wichtiger Faktor für den Tourismus in der Region.

Der Abgeordnete wies bei seinem Besuch auch allgemein auf die Bedeutung der Landwirtschaft im Allgäu hin: „Unsere Bäuerinnen und Bauern sind das Rückgrat unserer Heimat und sorgen für hochwertige, regionale Lebensmittel.“ Zugleich kritisierte Stracke als Wahlkämpfer eine „Gängelung der Landwirte und Übergriffigkeit“ durch die Ampel-Koalition und deren Belastung „durch Förderkürzungen und immer striktere Auflagen.“ In dem Zusammenhang forderte Stracke eine Kehrtwende in der Agrarpolitik. „Wir brauchen weniger Bürokratie und mehr Vertrauen in unsere Bauern. Sie wissen, was sie tun - und sie handeln verantwortungsvoll.“ Die Aufgabe der Politik sei, die Landwirte zu unterstützen und sie nicht zu blockieren.