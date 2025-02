„Für mich war das schon immer klar“: 16-Jährige will Ausbildung zur Landwirtin machen

Frühes Aufstehen ist Standard, freie Tage gibt es nicht und auch krank müssen Landwirte ihre Arbeiten erledigen. Hinzu kommen Schwierigkeiten wie der Klimawandel, steigende Energiekosten, immer neue Auflagen und fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung. Trotzdem üben viele Landwirte ihren Beruf gerne aus. Und auch Jugendliche interessieren sich für die Ausbildung. Das zeigt sich bei einem Berufsinformationsabend in der Berufsschule in Marktoberdorf. Doch was sind die Gründe?

